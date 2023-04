Oekraïne ontvangt eerste Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen

Wagnerbaas roept Moskou op oorlog in Oekraïne te beëindigen: “Onze doelen zijn bereikt”

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft in een lange tekst op berichtendienst Telegram het Kremlin opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en af te kondigen dat de doelen van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne bereikt zijn, zoals gepland.