Oekraïne ontkent dat Russische “mol” werd omgebracht: “Geheimagent stierf tijdens uitvoering van speciale taken”

Kaart toont hoe de Russische troepen hoofdstad Kiev omsingelen: “Binnen 36 uur een aanval”

Waar bevinden de Russische troepen zich momenteel in Oekraïne? Op de kaart is te zien dat niet alleen Marioepol is omsingeld. Volgens Britse inlichtingendiensten zijn er ook drie steden in het noorden van het land ingesloten: Tsjernihiv, Charkiv en Soemy. Als we naar de hoofdstad Kiev kijken, dan zien we dat Russische troepen verontrustend snel terrein winnen ten oosten van de stad. Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten binnen de 36 uur een aanval op de hoofdstad.

5 maart