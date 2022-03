Oekraïne ontdekt Russische mol in onderhandelingsteam: man gedood bij aanhouding

NOS, Bloomberg en BBC weg uit Rusland, CNN stopt uitzendin­gen: nieuwe wet lijkt “onafhanke­lij­ke journalis­tiek te criminali­se­ren”

De publieke omroepen van Nederland en Groot-Brittannië trekken hun journalisten terug uit Rusland. Dat doet ook het Amerikaans persagentschap Bloomberg. Die beslissing komt na nieuwe wetgeving die het verbied om ‘nepnieuws’ te brengen over de Russische invasie in Oekraïne. Daarop staan celstraffen tot vijftien jaar.De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft bekendgemaakt zijn uitzendingen in Rusland stop te zetten. Ook moest de Kremlin-kritische ‘Novaya Gazeta’ ingrijpen omwille van censuur.

0:59