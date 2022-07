Oekraïne ondertekent geen enkel document met Rusland: “Graanakkoord sluiten we enkel met VN en Turkije af”

Israëliër (32) sterft nadat hij tijdens feestje in zwembad in zinkgat gezogen wordt

Een 32-jarige man is tijdens een poolparty in het Israëlische dorp Karmei Yosef om het leven gekomen toen hij plots in een zinkgat werd gezogen. In het zwembad was een gat van dertien meter diep ontstaan. De eigenaar van de villa wordt verdacht van schuldig verzuim: hij had het zwembad laten aanleggen zonder vergunning.

10:56