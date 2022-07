Oekraïne neemt afscheid van 4-jarige Liza, die omkwam bij Russische raketaanval

Zondag is de 4-jarige Liza Dmitrieva begraven. Het meisje kwam vorige week om het leven bij een Russische raketaanval op de Oekraïense stad Vinnytsia , gelegen in het centrum van het land. De moeder van het kind, die samen met haar dochter aan het wandelen was op het moment dat de raketten insloegen, overleefde de aanval, maar raakte zwaargewond. “Het kwaad kan niet winnen”, zei de priester op Liza’s begrafenis.

De begrafenis vond plaats in een orthodoxe kerk in Vinnytsia. De grootmoeder van Liza, Larysa Dmitrieva, gaf nog een laatste knuffel aan haar kleindochter, die opgebaard lag in een kleine kist met een wit kleedje aan en een bloemenkroon op het hoofd. Liza’s kist was bovendien gevuld met bloemen en teddyberen. “Kijk eens mijn bloemetje, kijk hoeveel mensen voor jou zijn gekomen”, zei Larysa. Ook Liza’s vader, Artem Dmitriev, was overmand door verdriet.

Liza’s moeder Iryna kon niet aanwezig zijn op de begrafenis van haar dochter. Zij ligt momenteel in het ziekenhuis en herstelt van de zware verwondingen die ze opliep bij de raketaanval van 14 juli.

Afgelopen vrijdag werden beelden van Liza’s laatste momenten gedeeld op sociale media. In de video is te zien hoe het meisje, dat het downsyndroom had, al lachend haar eigen kinderwagen voortduwt. Liza was samen met haar mama op weg naar een onderwijscentrum, waar ze regelmatig spraaktherapie volgde. Toen moeder en dochter terugkwamen van de les, sloeg het noodlot toe.

Bij de raketaanval kwamen in totaal 23 mensen om het leven, onder wie drie kinderen.

“Niemand beschermt ons!”

Kort voor de begrafenis van Liza verschenen ook beelden van moeder Iryna, die sprak met een lokaal televisiekanaal. Terwijl ze in haar ziekenhuisbed lag, vertelde ze aan de reporters “dat de wereld er niet om geeft”. “Iedereen ziet wat er aan het gebeuren is, maar niemand beschermt ons! Hoe vaak hebben we al gevraagd om het luchtruim af te sluiten? De wereld kijkt gewoon toe hoe Oekraïne gedood wordt. Onze kinderen worden vermoord, onze soldaten, onze bevolking”, aldus een emotionele Iryna.

“Bescherm ons tegen deze tiran”, verwees ze voorts naar de Russische president Vladimir Poetin. “Want hij zal alleen maar verder gaan en alles vernietigen”, klonk het.

