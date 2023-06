Oekraïne meldt nieuwe heroveringen in tegenoffensief: soldaten hijsen vlag in vier dorpen

LIVE. Russische troepen beschieten reddingsbo­ten met Oekraïense bejaarden en invaliden - Zelensky: “Zelfs dieren hebben meer moraal”

Russische troepen hebben enkele reddingsboten in de Oekraïense provincie Cherson onder vuur genomen. Volgens Oekraïense autoriteiten hebben “terroristen het vuur geopend op boten die werden gebruikt om bejaarden en invaliden te evacueren”. De Oekraïense president Zelensky veroordeelt het incident zwaar: “Zelfs dieren hebben meer moraal”. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.