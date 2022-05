Oekraïne meldt nieuwe aanvallen op Azovstal-fabriek

De 'Schindler van Oekraïne' komt uit Borgerhout en redde al 2.000 man: "Ze hoeven geen voedselpak­ket­ten, ze moeten daar gewoon weg”

Nu al 50 dagen lang zit Antwerpenaar Imad Ben (35) in Oekraïne. Met slechts één doel voor ogen: zoveel mogelijk burgers uit oorlogsgebied ontzetten. En dat lukt hem aardig: de teller staat intussen op 2.000. En daar blijft het niet bij. Morgen krijgt hij drie zwaargewonden het land uit... per privéjet. “Mijn missie is duidelijk: zo veel mogelijk mensen ontzetten in een zo kort mogelijke tijd”.

