Oekraïne meldt eerste zeges in tegenoffensief - Bijna 100 gevangen Oekraïense soldaten bevrijd in ruil met Rusland

Mesaanval­ler Annecy officieel beschul­digd van poging tot moord: man weigert te praten

De 31-jarige Syrische vluchteling die donderdag mensen aanviel op een kinderspeelplaats in een park in het Franse Annecy, is officieel in verdenking gesteld van poging tot moord. Een psychiater en politiemensen hebben Abdalmasih H. nog niet kunnen bewegen iets te zeggen, melden Franse media. Ook voor de onderzoeksrechter bleef hij vandaag zwijgen. Over het motief van de man is niets bekend, maar niets lijkt voorlopig te wijzen op terrorisme, volgens procureur Line Bonnet-Mathi van het Openbaar Ministerie. Hij blijft voorlopig in de cel.