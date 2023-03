Oekraïne meldt beschietingen van regio Cherson, vrouw en kinderen gedood

Zowat 12.000 Grieken uiten hun woede over treinramp

Aan het Griekse parlement in Athene verzamelden zowat 12.000 mensen om hun ongenoegen te uiten over de spoorramp van enkele dagen geleden. “De zucht naar winst en het gebrek aan maatregelen om passagiers te beschermen hebben geleid tot de ergste treinramp in ons land”, zegt een vakbondsman die zich aansloot bij de optocht.