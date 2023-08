Oekraïne lokt Russische piloot met waardevolle lading naar hun grondgebied

Europees Terrason­der­zoek: zoveel kost rondje trakteren in Europese hoofdste­den

Breng je binnenkort een bezoekje aan Oslo? Dan zul je wat dieper in de buidel moeten tasten wanneer je daar neerstrijkt op een terrasje dan in andere Europese steden. Volgens het Europees Terrasonderzoek is de Noorse hoofdstad de duurste terrasstad in Europa met een gemiddelde prijs van 69,91 euro. Brussel valt met 41,50 euro net buiten de top 10.