OEKRAÏNE LIVE. Vliegverkeer rond Moskou urenlang stilgelegd door nieuwe drone-aanvallen - België koopt Sea Sparrow-raketten voor Oekraïne

Rondom Moskou zijn door het luchtafweergeschut in de nacht van maandag op dinsdag drones neergehaald, dat meldt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is van plan om naar Rusland te reizen. Hij zou wapens willen leveren aan Poetin in ruil voor onder meer voedselhulp. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.