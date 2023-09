OEKRAÏNE LIVE. Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Rusland aangekomen voor ontmoeting met Poetin

Braziliaan­se president relati­veert standpunt over arrestatie Poetin bij bezoek aan Brazilië

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva relativeert zijn uitspraak dat de Russische president Vladimir Poetin niet gearresteerd zal worden bij een mogelijk bezoek aan Brazilië. “Ik weet niet of het Braziliaanse gerecht hem gevangen zal nemen. Het is justitie die daarover beslist, niet de regering of het parlement”, klonk het tijdens een persconferentie in de Indiase hoofdstad New Delhi.