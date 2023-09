OEKRAÏNE LIVE. Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Rusland aangekomen - “Kiev voert drone-aanval uit in buurt van kerncentrale”

Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un heeft grens met Rusland overgestoken

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un is zondagnamiddag per trein vertrokken uit Pyongyang naar Rusland voor een bezoek met president Vladimir Poetin. Dat heeft het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA bevestigd. Even later kwam dan de bevestiging van het Russische agentschap RIA Novosti dat Kim dinsdag de grens met Rusland is overgestoken.