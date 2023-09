OEKRAÏNE LIVE. Moskou: levering van munitie met verarmd uranium aan Kiev is “teken van onmenselijkheid”

Cuba ontdekt mensenhan­del voor gedwongen dienst in Oekraïense oorlog voor Rusland

De Cubaanse overheid ontdekt een mensensmokkelnetwerk dat haar burgers dwingt om voor Rusland in de oorlog in Oekraïne te vechten, zo heeft het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De autoriteiten van het land zijn momenteel bezig met het ontmantelen van dit smokkelnetwerk. De verklaring geeft weinig details prijs en vermoed dat het netwerk zowel in Cuba als in Rusland actief was.