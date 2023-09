OEKRAÏNE LIVE. Defensie vindt oude Belgische F-16's niet bruikbaar voor Oekraïne - Poetin en Erdogan spreken vandaag over graandeal

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verzoekt het parlement de huidige Defensieminister te ontslaan en een door Zelensky voorgedragen opvolger te benoemen. Dat zei hij zondagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan probeert zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over te halen tot een nieuwe graandeal. De twee ontmoeten elkaar vandaag in de Zuid-Russische badplaats Sotsji. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.