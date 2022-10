Oekraïne laat opvallende postzegel drukken over explosie Krimbrug, inclusief Titanic-pose

Strategi­sche brug die Krim verbindt met Rusland zwaar beschadigd: Oekraïne beschul­digt Moskou zelf

De Krimbrug die het geannexeerde schiereiland verbindt met Rusland is zaterdagochtend zwaar beschadigd. Op bewakingsbeelden (zie hierboven) is het moment te zien waarop een krachtige explosie plaatsvindt. De getroffen brug is van groot strategisch belang, want essentieel voor de bevoorrading van Russische troepen die in Oekraïne zijn gestationeerd. Toch is Rusland zelf verantwoordelijk voor de ontploffing, zo stelt Oekraïne.

8 oktober