Oekraïne krijgt geen contact met Poetin: ondertussen staan 80.000 Russen aan de grens, aldus Kiev

Kremlin dreigt met militair ingrijpen in oosten van Oekraïne

9 april Rusland heeft ten aanzien van de escalatie van het conflict in het oosten van Oekraïne met een militair ingrijpen gedreigd om zijn onderdanen te beschermen. Als de gevechten zouden oplaaien, zal Rusland niet werkeloos toekijken op een mogelijke “menselijke catastrofe”, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vandaag in Moskou volgens het persbureau Interfax. Rusland zal in dat geval ‘maatregelen’ nemen om zijn burgers te beschermen.