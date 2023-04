Oekraïne krijgt eerste schijf van IMF-meerjarenlening

Washington ontkent dat atoombom op Nederland­se luchtmacht­ba­sis beschadigd raakte

Een van de Amerikaanse atoombommen die op een militair vliegveld in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zouden zijn opgeslagen, is recent mogelijk beschadigd geraakt bij een ongeval. Dat melden verschillende internationale media op basis van een rapport van de Amerikaanse denktank Federation of American Scientists (FAS). Het Amerikaanse ministerie van Defensie laat weten dat er “absoluut geen enkel ongeluk gebeurd is”.