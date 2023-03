Oekraïne krijgt complimenten voor aanpak van corruptie

Cryptische boodschap van topgene­raal laat uitschij­nen dat Oekraïens tegenoffen­sief in Bachmoet voor “zeer binnenkort” is

Het lijkt erop dat Oekraïne zich opmaakt voor een langverwacht tegenoffensief in de felbevochten stad Bachmoet. Al maanden proberen Russische troepen de stad in het oosten van Oekraïne in te nemen, maar behalve zware verliezen leverde dat nog niet veel op. Kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi - de commandant van de Oekraïense grondtroepen - liet nu in een cryptisch bericht op Telegram uitschijnen dat een tegenoffensief er “zeer binnenkort” aankomt.