Oekraïne krijgt 5 miljard euro extra steun van EU

Oekraïne rukt alsmaar verder op: troepen breken nu ook door Russische stellingen in zuiden van het land

De Oekraïense troepen zijn in het zuiden van het land door Russische stellingen gebroken, en slaagden er tegelijk in hun offensief in het oosten uit te breiden. De doorbraak in het zuiden is de grootste sinds het begin van de oorlog: verschillende dorpen langs de strategische rivier de Dnjepr zijn maandag weer in Oekraïense handen gevallen. Dat melden Oekraïense bronnen en een door de Russen geïnstalleerde leider.

8:59