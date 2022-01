Oekraïne kreunt onder golf van valse bommeldingen: autoriteiten leggen schuld bij Rusland

“Het is een onderdeel van hybride oorlogsvoering. Ze willen chaos creëren, onzekerheid over morgen en een constante stress. Ze willen ervoor zorgen dat scholen moeten overschakelen op afstandsonderwijs en dat bedrijven moeten sluiten”, zegt Serhij Sukhomlyn, de burgemeester van Zjytomyr, aan France24 .

Dat is ook wat de Oekraïense veiligheidsdienst SBU vorige week claimde. Er was toen sprake van bommeldingen die bijna allemaal via e-mail werden verstuurd, vanuit gebieden onder controle van pro-Russische separatisten of uit Rusland zelf. “Het doel van de inlichtingendiensten van de agressor is duidelijk: de druk op Oekraïne verhogen, en angst en paniek zaaien in de samenleving”, aldus de SBU.