Oekraïne klaagt in Libanon over lading gestolen graan

Meer dan twintig gewonden na incident met pepper­spray in Europa-Park

In Europa-Park in het Duitse Rust werd donderdagmiddag met pepperspray gespoten tijdens een ruzie die was ontaard tussen jonge mannen in een hotellobby. Bij het incident raakten meer dan twintig omstanders lichtgewond. De politie is een onderzoek gestart, zo schrijven Duitse media.

10:26