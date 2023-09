Oekraïne kan tegen eind dit jaar door Russische linies breken volgens Amerikaanse inlichtingendienst

OEKRAÏNE LIVE. NA­VO-top­man Jens Stolten­berg: "De Oekraïners winnen geleide­lijk veld"

De Russische ambassade in Washington DC reageert geschokt op de aangekondigde Amerikaanse levering van munitie met verarmd uranium aan Oekraïne. En bij een Russische raketaanval op een markt in de Oekraïense industriestad Kostjantynivka zijn gisteren 17 doden en 32 gewonden gevallen. Onze reporter Arnaud De Decker was ter plaatse. Volg hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.