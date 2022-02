“Oekraïne is gecreëerd door Rusland” en andere leugens die Poetin verkondigde tijdens zijn toespraak

Oekraïne is gecreëerd door Rusland, dat meent de Russische president Vladimir Poetin althans. Tijdens een tirade die meer dan een uur duurde, sprak hij gisteren het Russische volk - alsook de rest van de wereld - toe. Helemaal eerlijk was de Russische president wel niet tijdens zijn toespraak.

Lees alles over het conflict in dit dossier.

Geschiedenis van Oekraïne

“Oekraïne is volledig gecreëerd door Rusland, om precies te zijn, bolsjewistisch, communistisch Rusland. Dit proces begon onmiddellijk na de revolutie van 1917”, was een van de stellingen die Poetin opwierp tijdens zijn speech. In werkelijkheid is de geschiedenis van Oekraïne natuurlijk een pak gecompliceerder. De eerste Oekraïners maakten deel uit van de Slavische volkeren en de hoofdstad Kiev werd honderden jaren voor Moskou gesticht.

Na de Russische burgeroorlog in 1917 heeft Rusland wel geprobeerd om Oekraïne in te nemen. Als resultaat daarvan werd het land eerst gesplitst: de ene helft zou deel gaan uitmaken van de Sovjet Unie, de andere helft zou tot Polen en Roemenië behoren. Totdat het westelijke deel in 1939 eveneens onder Sovjetbewind kwam.

In 1991 volgde tot slot de onafhankelijkheid. Volgens Poetin omdat Rusland op dat moment verzwakt was waardoor “Moskou Oekraïne het recht gaf om onafhankelijk te worden, zonder enige voorwaarden”. Oekraïne is echter onafhankelijk geworden na een democratisch referendum waarbij unaniem werd gestemd om de Sovjet Unie te verlaten.

Verantwoordelijkheid voor bloedvergieten

“We eisen de onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Oost-Oekraïne. Als dat niet gebeurt, moet het Oekraïense regime zijn verantwoordelijkheid nemen voor het verdere bloedvergieten”, zei Poetin nog. In werkelijkheid zijn het de pro-Russische separatisten die al een tijdje rel schoppen in het oosten van Oekraïne. Dezelfde separatisten hebben in 2014 eveneens Donetsk en Loegansk veroverd waardoor het zelfverklaarde volksrepublieken zijn geworden.

Nog volgens Poetin plant Kiev “een militaire oplossing” en een “blitzkrieg” tegen de Russische bevolking in Oost-Oekraïne. Hij verdraait daarbij de feiten en zegt niets over de Russische troepen die momenteel aan het oprukken zijn.

Onafhankelijkheid Donetsk en Loehansk

“Ik acht het noodzakelijk om de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk te erkennen”, aldus Poetin nog. “Ik denk dat elke patriot in Rusland me hierin zal steunen.” Door de zelfverklaarde volksrepublieken onafhankelijk te verklaren, kan Poetin ongehinderd het Russische leger op pad sturen om er “de vrede te handhaven”. Lees: Oekraïne binnen te trekken. Hij gebruikte exact dezelfde tactiek in 2014 toen hij de Krim annexeerde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.