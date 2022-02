Oekraïne houdt militaire oefeningen in gebied rond kerncentrale van Tsjernobyl

De Vaandeldra­ger van Rembrandt aangekomen in Nederland

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt is aangekomen in Nederland. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) meldt dat het werk is ondergebracht in het restauratieatelier van het Rijksmuseum. In totaal kostte het 175 miljoen euro om het doek naar Nederland te halen. Daarvan betaalde de staat 150 miljoen euro.

4 februari