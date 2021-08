Oekraïne herhaalt tijdens top dat het aanspraak maakt op de Krim

Egypte sluit grensover­gang met Gaza

1:26 Egypte sluit de grensovergang met de Gazastrook in Rafah vanaf vandaag in beide richtingen, zo maakten de Egyptische autoriteiten bekend aan de Palestijnen. Een officiële mededeling kwam er nog niet. De grensovergang is de enige in Gaza die niet door Israël wordt gecontroleerd.