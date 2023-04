Oekraïne heeft "tien keer meer steun" van Westen nodig

84 jaar oud paasei geveild: “na de oorlog voelde het niet goed om het nog op te eten”

Heb jij nog paaseitjes thuis rondslingeren? In Engeland heeft een chocolade eitje voor de 84ste keer Pasen overleefd. Het ei werd in 1939 aan de negenjarige Sybil Cook gegeven, maar met de dreigende oorlog adviseerde haar oom om het toch nog even te bewaren. Ondanks haar liefde voor chocolade heeft ze het de rest van haar leven nooit meer aangeraakt. Het paasei wordt nu, na haar dood op 91-jarige leeftijd, geveild. Het eitje in authentieke, luxueuze verpakking is vooral bijzonder door het prachtige verhaal erachter, vertelt het veilingshuis.