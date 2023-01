“Oekraïne heeft nu grootste mijnenveld ter wereld”

update Republi­kein McCarthy wint 15e stemronde in Amerikaan­se lagerhuis en mag zich eindelijk voorzitter noemen

Een historisch moment in de Amerikaanse politiek. In Washington DC heeft de Republikein Kevin McCarthy na vijftien stemrondes éindelijk voldoende stemmen gehaald om officieel verkozen te worden tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Na de veertiende onsuccesvolle ronde, waarbij McCarthy slechts één stem tekort kwam, werd kort na middernacht lokale tijd in allerijl nog een vijftiende stemronde opgestart. Hij won die stemming uiteindelijk met 216 stemmen tegen 212. De Democraat Hakeem Jeffries wordt de eerste zwarte fractieleider in het Congres.

7 januari