Oekraïne heeft dringend gevechtsvliegtuigen nodig: “Een overwinning zonder luchtmacht is ondenkbaar”

Neergescho­ten vrouw aan Nederlands winkelcen­trum vecht voor haar leven, ex na vijf dagen nog altijd voortvluch­tig

De vrouw (38) die zaterdag werd neergeschoten aan een winkelcentrum in de Nederlandse gemeente Zwijndrecht vecht voor haar leven. Dat meldt haar familie in een verklaring. De vermoedelijke schutter, haar ex Minh Nghia Vuong, is nog altijd voortvluchtig. De moeder (66) van de gewonde vrouw kwam om het leven bij de schietpartij.

11:50