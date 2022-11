Oekraïne heeft belangrijke dam van Kachovka beschadigd, zegt Rusland

Beelden tonen hoe tornado door Amerikaan­se staten raast, zelfs koeien moeten vluchten voor hevige windhozen

Verschillende tornado’s hebben vrijdag delen van Texas geteisterd, waardoor huizen enorme schade opliepen en bomen omvielen. Tientallen mensen raakten gewond, in Oklahoma zou er zelfs sprake zijn van een dode. Op videobeelden is te zien hoe zelfs koeien proberen weg te vluchten wanneer een enorme windhoos over de wei raast. In totaal zou er melding zijn gemaakt van negen tornado’s in Texas, vier in Arkansas en een in Oklahoma.

