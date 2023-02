Oekraïne heeft 26 oorlogsmisdadigers veroordeeld sinds begin Russische invasie: “De gruwelijkheden zijn gigantisch en eindeloos”

“Mijn charmante troepen”: in het Russische leger dienen vrouwen vooral ter verfraai­ing

Er zaten heel wat militairen in het publiek toen Vladimir Poetin zijn ‘state of the nation’ uitsprak. Maar slechts twee vrouwelijke, voor zover we konden zien. Terwijl het Oekraïense leger voor 15 procent uit vrouwen bestaat, is dat in Rusland nog geen 5 procent — en dat cijfer daalt. Niet moeilijk als de Defensieminister vrouwelijke militairen vooral bejubelt vanwege hun “charme” en de enige vrouwelijke generaal zelf verkondigt dat een vrouw eigenlijk beter kinderen kan krijgen dan bij het leger te gaan.