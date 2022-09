Oekraïne geeft toe achter aanvallen op de Krim te zitten

Russische luchtaf­weer opnieuw actief boven de Krim

Volgens de autoriteiten op de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, is er opnieuw een Oekraïense aanval aan de gang. Gouverneur Mikhail Razvozhayev zegt zondagavond op Telegram dat het Russische luchtafweersysteem opnieuw actief is en "objecten" in de buurt van de militaire luchtmachtbasis Belbek bij Sebastopol heeft onderschept. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

