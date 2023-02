Oekraïne en Rusland wisselen opnieuw krijgsgevangenen uit

Land met zeven keer meer gevangenen dan België pakt uit met immense nieuwe gevangenis

El Salvador is kleiner dan België, maar telt zeker zeven keer meer gevangenen dan ons land. Het kleine land in Centraal-Amerika heeft een nieuwe massagevangenis geopend. Dat is geen overbodige luxe als je kijkt naar de manier waarop de overheid het bendegeweld aanpakt. Er is plaats voor maar liefst 40.000 gedetineerden in de nieuwe gevangenis. En ze zullen er zeker geen luxe moeten verwachten. Er is geen enkele ruimte voorzien om te ontspannen en dergelijke. Daar komt natuurlijk heel wat kritiek op.

