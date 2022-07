Oekraïne en Rusland bespreken graandeal in Turkije: “Twee stapjes verwijderd van overeenkomst”

Oorlog in OekraïneMilitaire delegaties uit Oekraïne en Rusland zijn samen met vertegenwoordigers van Turkije en de Verenigde Naties (VN) in Istanboel in discussie gegaan over de veilige export van Oekraïens graan. Dat meldt een Turkse regeringsfunctionaris. De oorlog in Oekraïne verhindert de export en de Turkse president Erdogan heeft zich al geruime tijd ingespannen om een akkoord met Moskou en Kiev te regelen over veilige vaarroutes voor vrachtschepen over de Zee van Azov en de Zwarte Zee.