Oekraïne en Rusland beginnen onderhandelingen in Wit-Rusland

Delegaties van Oekraïne en Rusland zijn in Wit-Rusland begonnen met onderhandelingen. De regering in Kiev is sceptisch, maar heeft als doel een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van Russische troepen, liet het kantoor van president Volodimir Zelenski weten. Rusland wilde zijn doelstelling vooraf niet prijsgeven. Ruslandexperte Carolien van Nunen heeft bij HLN LIVE meer uitleg gegeven over wat we juist kunnen verwachten van de onderhandelingen.

Lees alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in dit dossier.



De Oekraïners arriveerden maandagochtend per helikopter bij de gesprekslocatie in Wit-Rusland, bij de grens met Oekraïne. In de delegatie zitten onder anderen defensieminister Oleksii Reznikov en Zelenski’s adviseur Mychajlo Podoljak. De Russen waren al eerder aangekomen en zijn vertegenwoordigd door onder anderen Leonid Sloetski, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het parlement.

Sceptisch

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft geen hoge verwachtingen over de vredesgesprekken met Rusland, maar wil wel een poging wagen. In een toespraak gisteren liet hij al verstaan dat hij sceptisch is. “Ik zeg de dingen altijd zoals ze zijn: ik geloof niet in een resultaat, maar laten we het proberen”, zo zei hij in een videoverklaring. Hij voegde eraan toe dat hij niet wil dat de Oekraïners zouden denken dat hij “niet geprobeerd heeft om de oorlog te stoppen toen daar een kans toe was, hoe klein ook”.



De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Kuleba, gaf dan weer aan dan hij denkt dat Rusland enkel de deur naar onderhandelingen heeft opengezet omdat “de blitzkrieg is mislukt”.

“Onmiddellijk” staakt-het-vuren

Kiev wil een “onmiddellijk” staakt-het-vuren en de terugtrekking van de Russische troepen, stelt het Oekraïense presidentschap. De Russische onderhandelaar ter plaatse, Kremlin-raadgever Vladimir Medinski, zei dat Moskou een ‘akkoord’ wil vinden met Kiev. “Elk uur dat het conflict aansleept, komen Oekraïense burgers en soldaten om het leven”, zei hij op de Russische televisie. Volgens hem moet een akkoord in het belang van beide partijen zijn.

Volledig scherm Aankomst van de Oekraïense delegatie in Wit-Rusland. © via REUTERS

Veiligheidsgaranties

Zelenski had het Russische voorstel tot onderhandelingen in Wit-Rusland zondag aanvankelijk afgewezen, omdat hij dat land niet als neutraal beschouwt. Wit-Rusland steunt Rusland immers in het conflict. Er zijn ook raketten vanuit Wit-Rusland op Oekraïne afgevuurd en Russische troepen zijn vanuit het land Oekraïne binnengevallen.

De Oekraïense president stemde uiteindelijk toch in nadat de Wit-Russische president Alekandr Loekasjenko tijdens een telefoongesprek veiligheidsgaranties zou hebben gegeven. De gesprekken gaan door zonder voorafgaande voorwaarden. Oekraïne verzekerde al “niet te zullen capituleren”.

Volledig scherm Beeld van de plek waar de vredesgesprekken plaatsvinden. © via REUTERS

De onderhandelingen vinden plaats aan de rivier Pripjat, vlak bij de grensovergangen van Aleksandrovka (Wit-Rusland) en Vilcha (Oekraïne). “De plaats voor gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Wit-Rusland is klaar en we verwachten de delegaties”, liet het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eerder maandagochtend weten. Het ministerie publiceerde een foto van de zaal, met een lange tafel en de vlaggen van de drie landen.

De Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makey opende wat later officieel de gesprekken.

Offensief “vertraagd”

Ondertussen gaat de oorlog in Oekraïne gewoon voort, het is nu de vijfde dag van de invasie. Het Oekraïense leger laat wel weten dat Rusland het tempo van het offensief in tussentijd heeft “vertraagd”. “De Russische bezetters hebben het tempo van het offensief vertraagd, maar proberen nog altijd succes te bewerkstelligen in bepaalde zones”, aldus de Oekraïense generale staf.

Resultaat?

Ook Ruslandexperte Carolien van Nunen denkt niet dat er meteen een grote doorbraak zal zijn met deze vredesgesprekken, zo legde ze uit bij HLN LIVE. “De visies liggen zo ver uit elkaar dat ik denk dat dat zeer moeilijk wordt. Maar het moet misschien gezien worden als een lichtpunt dat er überhaupt gepraat wordt.”

Volledig scherm Beeld van de plek waar de vredesgesprekken plaatsvinden. © via REUTERS

Volledig scherm Binnenkomst van de beide delegaties. © VIA REUTERS