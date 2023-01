Oekraïne dreigt met boycot van Olympische Spelen 2024 indien Rusland mee mag doen

Aanhangers Navalny plaatsen exacte replica van zijn cel voor Russische ambassade in Berlijn

Op bovenstaande beelden is te zien hoe supporters van Russische oppositieleider Alexei Navalny een betonnen cel voor de ambassade in Berlijn zetten. De cel is een exacte replica van degene waarin Navalny is opgesloten. Op die manier hopen ze meer aandacht te geven aan de omstandigheden waarin hij wordt vastgehouden.

17:10