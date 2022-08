Oekraïne dreigt ermee brug tussen Krim en Russisch vasteland op te blazen

Zelensky: “Oorlog is pas voorbij als de Krim is heroverd”

Volgens Volodymyr Zelensky is de oorlog met Rusland pas geëindigd als het door Moskou in 2014 geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim, aan de Zwarte Zee, is bevrijd. Dat zei de Oekraïense president dinsdag in zijn dagelijkse videoboodschap. "De Krim is Oekraïens en we zullen het nooit opgeven."

10 augustus