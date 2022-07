Oekraïne: doden en gewonden door Russische aanvallen

Mysterieus monument 's nachts opgeblazen in Verenigde Staten

De politie van de Amerikaanse staat Georgia is op zoek naar de onbekenden die verantwoordelijk zijn voor de explosie waarbij een mysterieus granieten monument in de nacht van dinsdag op woensdag werd vernietigd. In het monument waren esoterische boodschappen in twaalf talen gegraveerd. Sommige christelijke conservatieven noemden het een "satanisch" monument.

