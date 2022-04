Oekraïne deelt foto's van "tien Russische slagers" die verantwoordelijke zouden zijn voor bloedbad Boetsja

Metalen pijltjes gevonden in lichamen van omgekomen burgers in Boetsja: “Dit wapen werd massaal gebruikt tijdens Eerste Wereldoor­log”

Lijkschouwers hebben een verontrustende ontdekking gedaan in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev die wekenlang bezet werd door Russische troepen. In tientallen lichamen van burgers die aangetroffen werden in massagraven, zijn kleine metalen pijltjes gevonden. Die blijken afkomstig van een vreselijk wapen dat in de moderne oorlogsvoering nog amper gebruikt wordt, maar massaal werd aangewend in de Eerste Wereldoorlog.

25 april