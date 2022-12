Oekraïne deelt beelden van “gevangen Russen in goede gezondheid” om anderen aan te sporen zich over te geven

Paus Franciscus vergelijkt oorlog in Oekraïne met Holocaust: “Geschiede­nis herhaalt zich”

Paus Franciscus heeft de oorlog in Oekraïne vergeleken met de Holocaust of de Jodenvervolging. “Moge de herinnering aan deze vreselijke gebeurtenis bij iedereen intenties en acties van vrede opwekken”, aldus de paus. Volgens hem “herhaalt de geschiedenis zich nu” in Oekraïne.

