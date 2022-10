Oekraïne claimt volledige controle over Lyman

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de stad Lyman in Donetsk volledig onder controle van het Oekraïense leger. “De plaats is ontdaan van Russen”, zei de Oekraïense president. De Oost-Oekraïense plaats Lyman was ruim vier maanden lang een bolwerk van Russische of pro-Russische troepen in de regio Donetsk.

"Vanaf 12.30 uur (11.30 uur in België, red.) is Lyman volledig vrijgemaakt. Bedankt aan onze soldaten", verklaarde Zelensky in een videoboodschap op sociale media.

Het Russische ministerie van Defensie meldde vrijdag dat de troepen zijn teruggetrokken om stellingen in te nemen die beter te verdedigen zijn. Lyman werd al enige tijd vrijwel omsingeld door Oekraïense militairen die volgens Russische mediaberichten aan dit stuk van het front beter getraind, beter bewapend en groter in aantal zouden zijn. Aan Russische zijde wordt gevreesd dat de Oekraïners de overwinning aangrijpen om verder op te rukken naar het zuiden in de provincie Donetsk en naar het oosten waar niet ver verwijderd de provincie Loehansk ligt.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat haalt de vlag van de 'republiek Donetsk' naar beneden in Lyman. © Oleksiy Biloshytskyi via REUTERS

De twee provincies werden samen met twee andere provincies in het zuidoosten van Oekraïne (Cherson en Zaporizja) vrijdag in het Grote Paleis van het Kremlin in een plechtige ceremonie geannexeerd door Rusland. Na afloop volgde een nationalistisch feest op het Rode Plein. De val van Lyman was daardoor een extra zware nederlaag voor president Vladimir Poetin die 24 februari Oekraïne is binnengevallen.

De annexaties worden overigens internationaal niet erkend. Het is in strijd met de grondbeginselen van de Verenigde Naties. Ook grote mogendheden die Rusland gunstig gezind zijn, met name China en India, hebben nog nooit een annexatie of volksrepubliekje erkend dat door Poetins regering werd uitgeroepen in de Kaukasus en Oekraïne.

