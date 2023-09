Oekraïne claimt dat Russische piloot is overgelopen (en hij nam zijn gevechtshelikopter mee): “Ik wil niet deelnemen aan een genocide”

De Oekraïense militaire inlichtingendiensten hebben maandag een opvallend interview vrijgegeven met een man die voorgesteld wordt als een overgelopen Russische helikopterpiloot. Oekraïne claimt dat hij vorige maand overliep naar het Oekraïense kamp, na een maandenlange geheime operatie waarbij ook de familie van de Rus in Oekraïne in veiligheid werd gebracht. De piloot vecht nu aan de zijde van de Oekraïners mét zijn MI-8-gevechtshelikopter.

Kiev laat weten dat de helikopterpiloot, die geïdentificeerd wordt als de 28-jarige Maksim Koezminov, zich momenteel in Oekraïne bevindt. Volgens de militaire inlichtingendiensten diende de man in het 319e helikopterregiment van de Russische luchtmacht, met het hoofdkantoor in Primorski, in het Russische Verre Oosten. De Russische piloot vroeg en kreeg veiligheidsgaranties. Zijn familie zou inmiddels “in alle veiligheid” naar Oekraïne zijn overgebracht.

Extreem laag

De overloopactie werd gedurende verschillende maanden voorbereid. Alles kwam uiteindelijk samen toen de Rus op een dag met zijn gevechtshelikopter in de buurt van de grens vloog, zo valt te lezen in een persmededeling.

“Toen zag hij zijn kans en kaapte hij zijn toestel door op extreem lage hoogte en in radiostiltemodus naar de opgegeven locatie te vliegen voor de overlevering van zijn helikopter aan de Oekraïense soldaten”, schrijft het Oekraïense ministerie, zonder de datum van de actie te specificeren. Het zou ergens vorige maand zijn gebeurd. “Twee andere bemanningsleden die niet op de hoogte waren van zijn intenties en zich niet wilden overgeven, zijn kort na de landing om het leven gekomen”, klinkt het nog.

Volledig scherm De Russische helikopterpiloot Maksim Koezminov. © Oekraïense militaire inlichtingendiensten

“Moord, tranen, bloed”

Het is niet duidelijk in welke omstandigheden het interview met Koezminov juist is gebeurd, maar het lijkt alsof de man vrij spreekt. “De waarheid is dat er hier geen nazi’s of fascisten zijn”, zo weerlegt de helikopterpiloot het Russische discours. “Het is een echte schande wat hier aan het gebeuren is. Moord, tranen, bloed. Mensen doden elkaar gewoon. Dat is alles wat ik hier van kan maken. En ik wil er geen deel van zijn.”

“Wat er nu aan het gebeuren is, is simpelweg een genocide van het Oekraïense volk”, vervolgt hij. “Zowel Oekraïners als Russen. De motivatie voor mijn actie is om niet mee te doen met deze oorlogsmisdaden.”

Volledig scherm Russische MI-8-gevechtshelikopter. © Oekraïense militaire inlichtingendiensten.

Volgens de piloot staat het vast dat Oekraïne de oorlog zal winnen, “omdat de mensen zo verenigd zijn”. “Ze waren hiervoor niet zo, maar nu zijn ze heel verenigd. En de hele wereld is hen aan het helpen, omdat boven alles mensenlevens naar waarde moeten geschat worden.”

De twintiger maant in het interview andere Russen aan om ook over te lopen naar Oekraïne. “Er zal voor je gezorgd worden, voor de rest van je leven”, zegt hij onder meer.

Volledig scherm De overgelopen helikopterpiloot. © Oekraïense militaire inlichtingendiensten

Beloningen

Enkele media stippen aan dat Oekraïne al sinds het begin van de oorlog in februari 2022 Russische soldaten probeert te overhalen om over te lopen. Het Oekraïense parlement heeft vorig jaar ook een wet aangenomen die zich richt op gedemoraliseerde Russische troepen en geldelijke beloningen biedt aan Russische soldaten die met hun uitrusting overlopen. Volgens die wetgeving brengt een helikopter 500.000 dollar (463.000 euro) op. Het is niet meteen duidelijk of en in welke mate Koezminov zou zijn gecompenseerd.

