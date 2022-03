Oekraïne brengt 'go fuck yourself'-postzegel uit ter ere van 'helden van Slangeneiland’

ONZE OPINIE. “Ook u hebt een wapen tegen Poetin: uw hartverwar­men­de solidari­teit met Oekraïne”

Amper twee weken na de start van de oorlog zijn in Oekraïne al 34 hospitalen verwoest, net als 202 scholen en 1.500 wooncomplexen. Na een kraamkliniek beschoten de Russen gisteren een instelling voor mensen met een handicap. Er past geen nuance, en er is maar één woord voor wat Poetin op het land heeft losgelaten: barbaars. Als we hun luchtruim niet beschermen omdat we vrezen dat de oorlog dan ook naar hier komt, laten we de Oekraïners dan op zijn minst bij ons een warme thuis geven zolang ze die nodig hebben. De solidariteit bij de bevolking is groot. Laten we er nu ook vanuit de politiek een “humanitaire blitzkrieg” van maken.

