Oekraïne boekt nu ook “enig succes” tegen tweede verdedigingslinie Russen in Zuid-Oekraïne: is dit langverwachte doorbraak?

Het Oekraïense leger heeft de afgelopen 72 uur aanzienlijke vorderingen geboekt in de zuidelijke regio Zaporizja, volgens een woordvoerder van het Witte Huis gisteravond. John Kirby zei dat Oekraïense troepen er niet alleen in slagen om door de éérste Russische verdedigingslinie te breken, maar dat ze ook al “enig succes” boeken tegen de twééde verdedigingslinie.

Al een maand citeren Amerikaanse media anonieme militaire functionarissen die kritiek uitten op de Oekraïense strategie om bezette zones te heroveren. Ze vinden dat het tegenoffensief te verspreid plaatsvindt, waardoor het leger niet genoeg troepen op de juiste plaats kan inzetten om door de Russische linies te breken.

“Een partner en vriend bekritiseren die probeert vooruitgang te boeken in bloedige, vreselijke, gewelddadige omstandigheden is niet echt nuttig”, aldus Kirby. “Zelfs zonder de afgelopen 72 uur in rekening te nemen, kan geen enkele objectieve waarnemer zeggen dat het tegenoffensief geen vooruitgang heeft geboekt.”

De woordvoerder gaf wel toe dat het tegenoffensief in sommige gebieden traag verliep, maar “ze vechten elke dag moedig”, zei hij. Kirby drukte er ook op dat het een prioriteit is van de VS om te verzekeren dat Oekraïne haar vorderingen verder kan zetten en dat het land daar de nodige middelen, de technieken en de opleiding voor krijgt. De VS zijn de grootste leverancier van militaire steun aan Oekraïne.

Oekraïne bevestigde gisteren dat haar leger op verschillende plaatsen door de eerste verdedigingslinie van de Russen was gebroken. Daarachter waren ze echter “op nog zwaarder versterkte Russische posities” gestoten.

“Onze strijdkrachten moeten veel obstakels overwinnen om vooruit te komen”, zei de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar op de Oekraïense televisie over het tegenoffensief, dat nu drie maanden bezig is.

De Generale Stad van het Oekraïense leger meldde gisteravond in zijn dagelijkse update dat Russische troepen geen vooruitgang geboekt hadden in hun pogingen om op te rukken in vijf verschillende sectoren van het front, van Koepjansk in het noordoosten tot verschillende delen van de Donetsk-regio.

Oekraïne is er nog niet in geslaagd om grote steden te heroveren de afgelopen maanden, maar kon de Russen wel verjagen uit meer dan een dozijn kleinere nederzettingen. Vorige week veroverden Oekraïense troepen nog het dorpje Robotyne, ten zuiden van de stad Orikhiv. Maar daarachter liggen nog enorme antitankgreppels en linies van betonnen versterkingen die zelfs vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Buitenlandjournalist Robin Ramaekers (VTM Nieuws) noemt de overwinning in Robotyne “een eerste kleine dijkbreuk in de eerste Russische verdedigingslinie”, maar beklemtoont dat er wel nog twee tot drie enorme verdedigingslinies volgen. Hij waarschuwt voor een te groot optimisme. “Oekraïne doet er alles aan om dit voor te stellen als een cruciale potentiële doorbraak. Er waren geluiden dat het offensief mislukt was. Als de Amerikanen beginnen te klagen, dreigt de geldkraan dichtgedraaid te worden.”

Ook kolonel Roger Housen gelooft dat de strijd nog lang niet gestreden is. Dat heeft hij deze week gezegd in een interview met HLN. Volgens hem probeert Kiev druk te zetten aan het front en daarnaast het vermogen van de Russen om de strijd verder te zetten uit te hollen door het beschieten van vliegvelden, havens, militaire productiecapaciteit, brandstof- en munitiedepots en transportinfrastructuur tot ver achter het front.

“Oekraïne wil ergens in het tweede gedeelte van de herfst de Russen zodanig verzwakken, dat ze verplicht zijn eieren voor hun geld te kiezen en zich terug te trekken. Zoals vorig najaar in Cherson, maar nu op veel grotere schaal. We zullen nog een paar maanden moeten wachten eer we weten of het tegenoffensief gelukt is of niet.”

Zelf zeggen de Oekraïners dat het tegenoffensief traag gaat om het aantal slachtoffers te beperken en omdat ze voorlopig geen hulp krijgen vanuit de lucht. Iets waar ze al lange tijd op aandringen bij het Westen.

Rusland noemt het Oekraïense tegenoffensief nu al “een mislukking”. Het Russische ministerie van Defensie gaf gisteren wel toe dat de gevechten in het zuiden en oosten van Oekraïne “moeizaam” gaan. Het beweerde ook dat Rusland terrein wint rond Koepjansk in het noordoosten van Oekraïne.

