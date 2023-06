Oekraïne blijven bewapenen enige weg naar “echte vrede”, zegt Amerikaanse regering: China roept op leveringen aan slagveld te stoppen

“Strategische mislukking”

In een toespraak in Finland voerde de minister aan dat een sterk Oekraïne een “basisvoorwaarde” is voor “een echte vrede”. “Omdat we ons geen illusies maken over de betrachtigingen van Poetin, denken we dat een basisvoorwaarde voor een zinvolle diplomatie en voor echte vrede een sterker Oekraïne is, dat in staat is af te schrikken en zich te verdedigen in geval van een toekomstige agressie”, zei Blinken in Helsinki.