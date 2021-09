Oekraïne blijft "strijden" tegen Nord Stream 2

Eerste telefoonge­sprek in zeven maanden tussen Biden en Xi Jinping

6:28 De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag getelefoneerd met zijn Chinese evenknie, Xi Jinping. Het was het eerste telefoongesprek in zeven maanden tussen beide wereldleiders, zo meldde het Witte Huis. Biden wilde met het gesprek ervoor zorgen dat de “concurrentie” tussen beide grootmachten niet ontaardt in een “conflict”.