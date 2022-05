Oekraïne blaast twee pontonbruggen op terwijl Russen rivier in Donbas proberen over te steken: tientallen Russische legervoertuigen in puin

Het Russische leger is bij de mogelijk zwaarste Oekraïense artillerieaanval tot nu toe in de Donbas tientallen tanks en pantservoertuigen in één keer kwijtgeraakt. De dodentol loopt mogelijk in de honderden. Het Britse ministerie van Defensie noemt de mislukte aanval een teken aan de wand: “Dit zegt veel over de druk die Russische officieren ondervinden om vooruitgang te boeken.”

Bekijk hieronder de beelden:

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Tientallen uitgebrande en gebombardeerde Russische legervoertuigen liggen over honderden meters verspreid aan de Donets-rivier, nabij het dorp Bilohorivka in het oosten van Oekraïne. Dat blijkt uit beelden die door het Oekraïense leger zijn vrijgegeven. Militaire waarnemers telden tot nog toe 73 voertuigen, waaronder minstens 7 T72- en T80-tanks, 17 gepantserde BMP-infanterievoertuigen, kleine boten en trucks. Een tiental voertuigen ligt als een hoop puin bij elkaar aan een van de oevers van de rivier, waarover twee kapotgebombardeerde pontonbruggen liggen.

Volgens Oekraïense militaire bronnen wilde een volledig Russisch bataljon maandag of dinsdag de Donets oversteken tussen de steden Izjoem en Sjevjerodonetsk. In die regio wordt al wekenlang zwaar gevochten. Izjoem werd in april ingenomen door Russische troepen, Sjevjerodonetsk is voorlopig nog in Oekraïense handen. Het bataljon zou geprobeerd hebben de Donets over te steken om die laatste stad in de rug aan te vallen.

Volledig scherm Tientallen Russische legertrucks werden gebombardeerd bij de poging de Donets over te steken. © rv

Alleen blijkt het Oekraïense leger perfect van die plannen op de hoogte geweest te zijn via uitgekiende verkenningsmissies en dronebeelden. Nadat Russische logistieke troepen de twee pontonbruggen over de rivier hadden aangelegd en de eerste tanks en pantservoertuigen erover waren gereden, barstte er een artilleriebombardement los boven het gebied, zo blijkt uit beelden die achteraf werden gemaakt. Het Russische bataljon zou rookgranaten gebruikt hebben en bomen in brand hebben gestoken om de locatie van de pontonbruggen te verhullen, maar duidelijk zonder resultaat.

Mogelijk gaat het om de zwaarste artillerieaanval tot nog toe die door Oekraïne werd uitgevoerd tegen het Russische leger. Berichten over hoeveel militairen bij de aanval zijn omgekomen, zijn er voorlopig nog niet, maar analisten schatten in dat het er mogelijk honderden zijn. Een standaard Russisch bataljon telt tussen de 600 en 800 soldaten. Sommige Oekraïense bronnen spreken over zelfs meer dan 1.000 doden, maar die claims zijn niet geverifieerd. De Britse krant The Telegraph heeft het wel over “een catastrofe en misschien wel het meest emblematische voorbeeld tot nu toe van de Russische militaire mislukkingen in de oorlog in Oekraïne”.

Volledig scherm Een tiental verwoeste tanks en pantservoertuigen aan de oever van de rivier. © rv

Volledig scherm Ook verder weg van de rivier liggen tientallen tanks en pantservoertuigen verspreid. © rv

‘Ook reddingspoging mislukt’

Na de aanval van maandag of dinsdag zou het Russische leger gisteren geprobeerd hebben om een reddingsmissie op touw te zetten en de rivier opnieuw over te steken. Op dronebeelden is te zien hoe een nieuwe pontonbrug is aangelegd, dit keer aan de overkant van de rivier. Ook die ligt echter voor de helft in het water, terwijl in de buurt nog een voertuig in brand staat.

Volledig scherm © rv

“Druk om vooruitgang te boeken”

Het Britse ministerie van Defensie bevestigde vanmorgen in zijn dagelijkse update de eerste aanval. "Rusland besteedt zeer veel mankracht aan de omgeving van Izjoem en Sjevjerodonetsk in een poging om uiteindelijk een doorbraak te forceren richting Slovjansk en Kramatorsk. Hun belangrijkste doelstelling is daarbij om de Oekraïense militairen er te omsingelen en ze te isoleren van versterkingen door troepen in het westen van het land.”

Volgens de Britten verloor Rusland bij de mislukte aanval “een significant aantal gepantserde voertuigen uit minstens één tactisch bataljon, samen met de pontonbruggen”. “Rivieren oversteken in een gecontesteerd gebied is een zeer riskant manoeuvre”, zo klinkt het nog. "Dit zegt dan ook veel over de druk die Russische officieren ondervinden om vooruitgang te boeken in hun operaties in Oost-Oekraïne.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.