Oekraïne beweert vooruitgang te boeken bij tegenoffensief in zuiden van het land

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde zondag al dat het leger vooruitgang had geboekt in twee zuidelijke dorpen. Zo verschenen ook op sociale media foto’s van een wapperende Oekraïense vlag in Visokopillia. Dat dorp in de regio Cherson is al sinds maart in Russische handen en ligt al geruime tijd dicht bij de frontlinie.

Het Amerikaanse ‘Institute for the Study of War’ bevestigt de Oekraïense beweringen en zegt dat het leger aantoonbaar vooruitgang boekt bij het langverwachte tegenoffensief. Oekraïne brengt zelf weinig informatie naar buiten over het precieze verloop van de operatie, uit vrees dat de Russen die informatie zouden misbruiken.

Essentiële brug vernield

Lokale Russische autoriteiten hebben aan het staatspersbureau ‘TASS’ laten weten dat een belangrijke brug over de rivier Dnjepr niet meer toegankelijk is voor auto’s. De brug is een essentiële verbinding tussen de stad Cherson en de oostoever van de rivier, waar de bevoorrading voor de Russische troepen vandaan moet komen. De dichtstbijzijnde brug ligt 50 kilometer in oostelijke richting.

De autoriteiten hebben het referendum over de toetreding van Cherson tot Rusland bovendien uitgesteld. De voorbereidingen daarvoor zouden afgerond zijn, maar er is besloten te wachten wegens de “veiligheidssituatie”. Met de referenda wil Moskou inwoners laten stemmen over de aanhechting van Oekraïense gebieden aan Rusland.

