Oekraïne bevrijdt zevende dorp van Russische bezetter: “De gevechten zijn zwaar, maar we gaan vooruit”

Maljar noemde de dorpen Lobkove, Levadne en Novodarjivka in de regio Zaporizja en Storozjevoje in de regio Donetsk. Eerder had het ministerie van Defensie ook gewag gemaakt van vooruitgang rond Bachmoet, eveneens in Donetsk. Maandag slaagden de Oekraïense troepen erin om enkele honderden meters op te schuiven richting de stad, luidde het.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt vooruitgang: “De gevechten zijn zwaar, maar we gaan vooruit. Dat is heel belangrijk”, aldus de leider maandagavond in zijn dagelijkse avondtoespraak. “Ik bedank onze jongens voor elke Oekraïense vlag die nu terugkeert” in de dorpen die zijn heroverd.

Rusland zei dan weer dat het Oekraïense aanvallen had afgeslagen in Velyka Novosilka in Donetsk en in Levadne in Zaporizja.

Gisterenavond meldde Kiev al de herovering van Makarivka. En eerder op zondag beweerde Oekraïne ook al de dorpen Blahodatne en Neskoetsjne, eveneens in het westen van de provincie Donetsk, te hebben heroverd.

Volgens Housen gaat het om heel kleine dorpjes, met tussen acht en vijftien woningen en een paar boerderijen. “Het is dus echt minimaal”, zei hij vanavond in ‘De Afspraak’ op Canvas. “Het gaat in totaal om 0,0006 procent van het door Rusland bezette gebied. Zeer beperkt dus.”

Beginfase

Het zwaartepunt van de strijd ligt momenteel in de regio Zaporizja in het zuiden, tussen Orikhiv en Voehledar. In de omgeving van Bachmoet is er sinds een kleine week ook een verhevigde strijd, volgens Housen. Net als een streek ten zuiden van Koepjansk. Hij spreekt van “de beginfase” van het grote tegenoffensief van Oekraïne.

“Op dit moment heeft Oekraïne ongeveer 15 procent van haar aanvalsmacht ingezet”, zegt hij. “Ze hebben nog veel achter de hand en we hebben nog niet de echte hoofdaanvallen gezien. Oekraïne is nog altijd de Russische verdedigingslinies aan het aftasten naar zwakke plekken. Als ze die gevonden hebben, zullen ze zo snel mogelijk hun reserves met de hoofdaanvalsmacht inzetten om een aantal bressen te slaan.”

Het Oekraïense leger voert al dagen zware aanvallen uit tegen de Russen in Donetsk en Zaporizja. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf zaterdag aan dat het Oekraïense leger aan het front zowel “acties in het tegenoffensief als defensieve acties” uitvoert. Meer details wilde de president niet geven.

