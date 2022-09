Oekraïne beveelt terugtrekking van al zijn blauwhelmen uit Congo

“Duidelijke tekenen van foltering” bij opgraving honderden lichamen uit massagraf Izjoem

De Oekraïense autoriteiten zijn begonnen aan de opgravingen van het massagraf dat werd ontdekt in een bos in Izjoem. Dat was tot voor kort een Russisch bolwerk in het noordoosten van Oekraïne, in de recent heroverde regio Charkiv. Opgelet: het gaat om schokkende beelden.

16 september